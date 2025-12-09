Solo il 7,1% degli enti del Terzo settore è guidato da under 35 | l’indagine premia tre progetti che promuovono la partecipazione giovanile e il rinnovamento organizzativo

Il premio nazionale "Genp-giovani che partecipano" ha annunciato i tre vincitori dell'edizione 2025. L'iniziativa è promossa da Acri e premia le organizzazioni non profit che coinvolgono gli under 35 nei loro organi di amministrazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

