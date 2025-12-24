Rinnovo Yildiz, distanza sulle cifre: il 10 vuole lo stipendio più alto della rosa ma senza la qualificazione Champions League. Tutti gli scenari. La questione relativa al prolungamento contrattuale di Kenan Yildiz sta assumendo i contorni di un vero e proprio bivio strategico fondamentale per il futuro a breve termine della Juventus. Secondo l’analisi approfondita pubblicata oggi dal Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera è perfettamente consapevole di trovarsi di fronte a un talento che ha compiuto un salto di qualità esponenziale nell’ultimo anno. La società, guidata dall’Amministratore Delegato Damien Comolli, sa di dover premiare l’evoluzione del suo numero 10, riconoscendogli uno status economico e tecnico diverso rispetto al passato per blindarlo dalle sirene estere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Yildiz: la Juventus vuole premiare la crescita del turco ma non va oltre certe cifre. Cosa filtra sul futuro del dieci e i possibili scenari

Leggi anche: Yildiz Juventus, il turco detta le condizioni per il rinnovo: non vuole lasciare Torino ma per la firma… Cosa serve e il punto sul suo futuro

Leggi anche: Rinnovo Yildiz Juve, allarme rosso dalla Continassa: l’affare non è mai stato così a rischio! Cosa filtra sul futuro del gioiellino turco

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Yildiz, non solo uno stipendio da top: per restare vuole una Juve da corsa; Rinnovo Yildiz tra cifre e piani Juve: Spalletti aiuta così, nuovo summit pronto; La Juventus lavora al rinnovo di Yildiz: il nodo non è solo economico, c'è un'altra richiesta per firmare; Rinnovo Yildiz, la Juventus prepara l'incontro prima di Natale: il punto.

Juventus, rinnovo Yildiz: il numero 10 chiede l’ingaggio massimo e una Juve da scudetto - Juventus, rinnovo Yildiz: il numero 10 chiede l’ingaggio massimo e una Juve da scudetto Per prolungare il contratto con la Juventus, Kenan Yildiz vuole due cose ... tuttojuve.com