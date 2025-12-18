La riforma del condominio torna sotto i riflettori, segnando un nuovo capitolo nel settore. Dopo oltre un decennio, le novità legislative ridefiniscono ruoli, responsabilità e modalità di gestione, con particolare attenzione a chi si fa carico dei costi dei morosi. Un cambiamento che coinvolge proprietari, amministratori e inquilini, e che potrebbe rivoluzionare il modo di affrontare le criticità condominiali.

© Urbanpost.it - Riforma condominio, cambia tutto: chi paga davvero per i morosi e cosa succede ora

Tredici anni dopo l’ultima riforma organica, il condominio torna al centro del dibattito politico e giuridico. Un mondo spesso percepito come tecnico e distante, ma che in realtà incide ogni giorno sulla vita di milioni di famiglie italiane, tra spese comuni, lavori straordinari, morosità e conflitti sempre più frequenti. Con la proposta di legge AC 2692, depositata alla Camera nel novembre 2025, il Parlamento apre una nuova stagione normativa destinata a cambiare profondamente la gestione dei patrimoni condominiali. Il testo, presentato ufficialmente il 17 dicembre 2025 e analizzato da Altalex – Wolters Kluwer, mira a rafforzare professionalità, controlli e trasparenza, intervenendo in modo sistematico sul ruolo dell’amministratore, sulla contabilità, sui rapporti tra condòmini e fornitori e sulle responsabilità collettive. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

Leggi anche: Riforma condominio, cambia davvero tutto: addio contanti, amministratori laureati e cosa succede con i morosi

Leggi anche: Riforma del condominio, la stangata per chi è in regola con i pagamenti: cosa cambia con i morosi. Le novità per gli amministratori non laureati

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Riforma del condominio, per i morosi pagano tutti e amministratori laureati; Con la riforma dei condomini per i morosi pagano tutti, stop ai contanti e obbligo di laurea per gli amministratori; Riforma del condominio: stop ai contanti, amministratori laureati e regole più severe per i morosi; Condomini, la riforma cambia tutto. Dall'amministratore laureato a rinnovo, contanti e morosi, i punti più critici.

Nuova riforma del condominio: cosa cambia davvero per amministratori e condomini - Riforma del condominio orientata a trasparenza e controllo: rendiconti certificati, revisori, poteri rafforzati dell’amministratore e responsabilità patrimoniali chiare, con nuovi equilibri tra tutela ... edilizia.com