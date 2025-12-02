Tradizioni | incrementate le risorse per le associazioni di rievocazione storica

Il Comune di Pisa ha incrementato, portandolo a 50mila euro, il finanziamento per sostenere nel 2025 le iniziative di 16 associazioni del territorio impegnate nella valorizzazione e diffusione delle tradizioni storiche cittadine. Le risorse sono state assegnate nelle settimane scorse, al termine. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

