Un pezzo di un razzo cinese, pesante circa 11 tonnellate, sta tornando verso la Terra senza controllo. Gli esperti monitorano attentamente la traiettoria, ma ancora non si sa se cadrà su zone popolate o in mare. La polizia internazionale tiene d’occhio la situazione, mentre le autorità italiane preparano piani di emergenza.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: 30 gennaio 2026 – Un segmento di un razzo cinese dal peso di circa 11 tonnellate è in fase di rientro incontrollato nell’atmosfera terrestre. L’evento è seguito dai principali centri di sorveglianza spaziale internazionali, che stanno aggiornando in tempo reale le stime su orario e area di possibile impatto. Secondo le ultime valutazioni, il rientro potrebbe avvenire tra la mattinata e il primo pomeriggio odierno 30 gennaio 2026, con una finestra temporale ancora soggetta a variazioni dovute all’interazione con l’atmosfera. Dove potrebbe cadere il razzo. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Rientro incontrollato di un razzo cinese: monitorata la possibile traiettoria sulla Terra

Approfondimenti su Meteo POP

Un pezzo di razzo cinese sta precipitando incontrollato verso la Terra e potrebbe finire anche sull’Italia.

Questa mattina, si parla di un razzo cinese da 11 tonnellate che sta per entrare nell’atmosfera e potrebbe cadere in Italia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Meteo POP

Argomenti discussi: Il 30 gennaio il rientro incontrollato di un detrito spaziale da 11 tonnellate; Il 30 gennaio il rientro incontrollato di un detrito spaziale da 11 tonnellate; Il detrito da 11 tonnellate del razzo cinese: domani il rientro in atmosfera; Il 30 gennaio il rientro incontrollato di un detrito spaziale da 11 tonnellate.

Il 30 gennaio il rientro incontrollato di un detrito spaziale da 11 tonnellateE' previsto per venerdì 30 gennaio il rientro incontrollato nell'atmosfera del detrito spaziale ZQ-3 R/B: l'oggetto, che ha una massa totale stimata di 11 tonnellate e una lunghezza di circa 12 metri, ... ansa.it

Razzo cinese in caduta sulla Terra: potrebbe colpire anche l’Italia, ed è un problemaLa caduta incontrollata del razzo cinese ZQ-3 R/B. Potrebbe colpire l'Italia? Quali sono i rischi reali? Segui gli aggiornamenti e scopri come gestire eventuali detriti spaziali ... temporeale.info

Domani il rientro incontrollato di un detrito spaziale da 11 tonnellate: grandi incertezze su luogo e ora, sorvolerà anche l’Italia - facebook.com facebook

Domani il rientro incontrollato di un detrito spaziale da 11 tonnellate. E' il secondo stadio del razzo cinese Zhuque-3 lanciato a dicembre. #ANSA x.com