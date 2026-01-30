Riccardo, il campione di tiro con l’arco, ha conquistato una vittoria importante. Dopo aver subito una lesione al midollo, ha ricominciato a gareggiare e ha ottenuto un risultato che lui stesso definisce “costruito passo dopo passo”. La sua storia dimostra come, con impegno e tanta determinazione, si possa tornare a fare ciò che sembrava impossibile.

Imola, 30 gennaio 2026 – Non è solo una vittoria sportiva, ma il punto di arrivo di un percorso costruito giorno dopo giorno tra riabilitazione, allenamento e determinazione. Riccardo Bruno, 18enne genovese che nel 2019 era stato ricoverato all’ Istituto di Montecatone, ha conquistato il titolo di campione italiano junior di pararchery al termine delle gare Fitarco disputate nei giorni scorsi a Lamezia Terme. Un successo arrivato a poco più di sei anni da un grave trauma midollare che gli aveva tolto l’uso degli arti inferiori e maturato in un tempo sorprendentemente breve. L'incidente di Riccardo in Costa Rica nel 2019. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riccardo è campione di tiro con l’arco, rinato dopo la lesione al midollo. “Un risultato costruito passo dopo passo”

