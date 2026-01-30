Riapre la SR 630 nel tratto di Esperia dopo la caduta dei massi

Dopo alcuni giorni di chiusura, la strada regionale 630 tra Esperia e le zone circostanti riapre al traffico. I massi che erano caduti sulla carreggiata sono stati rimossi e le operazioni di messa in sicurezza sono state completate. Ora, automobilisti e residenti possono riprendere il loro percorso senza preoccupazioni.

Ripristinata la circolazione lungo la Cassino-Formia. Messa in sicurezza rapida e risolutiva Dopo i momenti di apprensione vissuti nei giorni scorsi, quando alcuni massi rocciosi si erano improvvisamente staccati finendo sulla carreggiata, torna transitabile la Strada Regionale S.R. 630 nel tratto al km 17+300 circa che attraversa il comune di Esperia. Con Ordinanza Sindacale n. 6 del 30 gennaio 2026 è stata infatti disposta la riapertura al traffico veicolare a partire dalle ore 16:00 di oggi. La chiusura si era resa necessaria per consentire le operazioni di sgombero e per verificare le condizioni di sicurezza del versante interessato dal distacco.

