Restyling del Viale della Vittoria, l’ex sindaco Polita chiede di fermare temporaneamente i lavori. La richiesta arriva dopo le proteste di alcuni cittadini e commercianti, che temono disagi eccessivi. Polita suggerisce di concentrare gli interventi su una prima parte del progetto, senza modificare subito la viabilità e senza intervenire sui dehors. La decisione dovrà essere presa nelle prossime ore, mentre il Comune valuta come procedere.

Restyling del viale della Vittoria, "si riducano le tensioni in città limitandosi a un primo stralcio non impattante sulla viabilità e rinviando le modifiche sui dehors". A intervenire e chiedere uno stop parziale al progetto contestato da commercianti e associazioni di categoria è l’ex sindaco Marco Polita che spiega: "Si tratta di un progetto ancora in itinere, di non semplice lettura, per cui, pur senza voler esprimere giudizi sul suo contenuto - anche perché non è stata ancora fatta la scelta di una delle quattro ipotesi operative (ma la giunta Fiordelmondo ha indicato già le linee guida che seguono l’ipotesi numero 4) - mi preme, pur nel profondo rispetto dei ruoli, invitare l’amministrazione comunale a limitarsi, in questo particolare momento storico, a procedere in un solo primo stralcio finalizzato comunque alla riqualificazione, che riguardi: la sistemazione dei marciapiedi, del manto stradale, il miglioramento dell’illuminazione soprattutto in coincidenza delle strisce pedonali per la massima tutela del pedoni, la sistemazione dell’alberatura salvaguardando il più possibile quella esistente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Restyling del Viale, l’ex sindaco. Polita chiede uno stop parziale

