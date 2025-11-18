Pontedera, 18 novembre 2025 – Doveva essere il progetto del decennio. Quello capace di riportare viale Piaggio a nuova vita ed ergerlo quantomeno all’altezza delle eccellenze che si affacciano su questo asse. Invece il Comune ha comunicato il recesso consensuale del contratto con l’architetto Benedetta Tagliabue dello studio Miralles Tagliabue di Barcellona, che aveva redatto un avveniristico progetto di restyling con nuovi marciapiedi, nuove panchine, nuove piste ciclabili e pedonali, nuovi alberi ed installazioni artistiche ispirati alla Vespa. La volontà del Comune di dare nuova vita a questo viale che si sta sgretolando anno dopo anno ha più di dieci anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viale Piaggio, stop al restyling: colpa delle bombe d’acqua