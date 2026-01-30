Reggio Emilia si mette in gioco nel mondo della musica con una nuova etichetta discografica: ’Animae Records’. La società nasce dai soggetti locali Giuseppe Iannò, presidente, e Corrado Sevardi, direttore. Ora puntano a far conoscere i talenti della zona e a portare un po’ di musica reggiana nelle case di più persone.

Nasce ‘Animae Records’, nuova etichetta discografica tutta reggiana, fondata da Giuseppe Iannò, che ne è il presidente, e Corrado Sevardi, direttore. Un’impresa che si propone di vivacizzare la scena musicale e culturale locale, nel segno dell’alta professionalità e qualità. Lo stesso Sevardi ne ha dato notizia sul suo profilo social, evidenziandone il carattere indipendente e il frutto di una visione a lungo raggio, da parte dei fondatori. Sevardi è compositore, con alle spalle esperienze nell’editoria e nell’organizzazione culturale, mentre Iannò è imprenditore del settore immobiliare, attivo da decenni nella musica pop-rock e nei gruppi di base. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio ha un’etichetta discografica. Si chiama ’Animae Records’

