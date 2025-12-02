argo dog sound nasce una nuova etichetta discografica e studio di produzione

Presentazione Ufficiale: Argo dog Sound Argo dog Sound è la nuova etichetta indipendente e studio di produzione fondata da Daniele Martore con l’obiettivo di diventare un solido punto di riferimento per le scene Post-Punk, Noise, Elettronica Sperimentale e Industrial italiane. Non solo Label, ma Partner di Produzione. La fondazione di Argo dog Sound si basa su trent’anni di esperienza diretta nel settore underground. L’etichetta si specializza nel settore grazie all’esperienza come musicista e nel perfezionamento di Mixaggio e Mastering, elementi centrali nell’identità di Argo dog Sound. L’esperienza del fondatore è maturata attraverso una partecipazione attiva in progetti chiave della scena italiana, tra cui: Atom Pig Neon (chitarra): Vincitori di Arezzo Wave Lazio nel 1999. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

