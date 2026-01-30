Rebecca Hall | La cosa più spaventosa in The Beauty non è il body horror ma risvegliarsi perfetti senza somigliarsi

Rebecca Hall ha raccontato che la parte più inquietante di

The Beauty, la nuova serie firmata da Ryan Murphy per Disney+, è un viaggio nell'orrore che si nasconde nel nostro sforzo di migliorarci in ogni modo possibile pur di placare un desiderio insaziabile di perfezione che è sempre stato nell'umanità, ma nell'era dei social e di una tecnologia in costante progresso ha raggiunto il suo picco. La trama ci immerge nell'indagine FBI che viene aperta da una serie di “esplosioni”, seguite a eccessi d'ira killer, che hanno interessato top model e giovani modelli in tutto il mondo e che, curiosamente appaiono molto diversi rispetto ai loro precedenti documenti d'identità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

The Beauty è una serie thriller internazionale creata da Ryan Murphy e Matthew Hodgson, disponibile su Disney+ dal 22 gennaio.

