Rebecca Hall | La cosa più spaventosa in The Beauty non è il body horror ma risvegliarsi perfetti senza somigliarsi
Rebecca Hall ha raccontato che la parte più inquietante di
The Beauty, la nuova serie firmata da Ryan Murphy per Disney+, è un viaggio nell'orrore che si nasconde nel nostro sforzo di migliorarci in ogni modo possibile pur di placare un desiderio insaziabile di perfezione che è sempre stato nell'umanità, ma nell'era dei social e di una tecnologia in costante progresso ha raggiunto il suo picco. La trama ci immerge nell'indagine FBI che viene aperta da una serie di “esplosioni”, seguite a eccessi d'ira killer, che hanno interessato top model e giovani modelli in tutto il mondo e che, curiosamente appaiono molto diversi rispetto ai loro precedenti documenti d'identità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Approfondimenti su The Beauty
The Beauty, la serie thriller sulla bellezza. Rebecca Hall: "Combatto ogni giorno la trappola della vanità"
The Beauty è una serie thriller internazionale creata da Ryan Murphy e Matthew Hodgson, disponibile su Disney+ dal 22 gennaio.
Veganuary non riguarda solo ciò che mangiamo, ma anche i prodotti beauty che scegliamo ogni giorno. I beauty brand vegan per una routine beauty più pulita, green e clean
Veganuary si estende oltre l’alimentazione, coinvolgendo anche il settore beauty.
Ultime notizie su The Beauty
Argomenti discussi: ARRIVA THE BEAUTY (SU DISNEY+), QUANDO LA BELLEZZA FA MALE. SERIE HORROR MOLTO AMBIZIOSA, PER FORTUNA C’È REBECCA HALL; Rebecca Hall e Evan Peters presentano la serie The Beauty; Abbiamo intervistato Evan Peters e Rebecca Hall per The Beauty: Un mix esplosivo; The Beauty, la serie thriller sulla bellezza. Rebecca Hall: Combatto ogni giorno la trappola della vanità.
The Beauty cambia protagonista a metà stagione, nessun attore è al sicuro?The Beauty, la nuova serie di Murphy segue gli agenti dell'FBI Cooper Madsen (Evan Peters) e Jordan Bennett (Rebecca Hall) mentre indagano su una cura per le malattie sessualmente trasmissibili che re ... msn.com
Rebecca Hall e Evan Peters presentano la serie The Beauty'Chi bello vuole apparire, un po' deve soffrire', dice l'antico adagio. Ma fino a che punto? E' la domanda che muove 'The Beauty', nuova serie ... sport.tiscali.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.