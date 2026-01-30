Giovanni Tessitore, direttore tecnico superiore del servizio di polizia scientifica, spiega che creare il profilo di un indagato resta un lavoro difficile. Nonostante i progressi della tecnologia e l’uso di strumenti di intelligenza artificiale, questa attività richiede ancora molta attenzione e competenza. La figura del disegnatore, infatti, nasce da lontano, ma oggi viene affiancata da nuove tecniche che aiutano a risolvere i casi più complessi.

È un mestiere che nasce da lontano quello del disegnatore ma che ancora oggi – spiega Giovanni Tessitore, direttore tecnico superiore del servizio polizia scientifica, direzione centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica – permette di risolvere svariati casi grazie anche all’arrivo di strumenti IA avanzati". A realizzare materialmente il profilo del giovane indagato è stato l’Ispettore Andrea Capanna, esperto forense che ha proceduto fisicamente alla creazione dell’identikit aprendosi all’ascolto della vittima. Da oltre 30 anni Capanna effettua identikit, contribuendo alle indagini, nel 1999 per l’omicidio D’Antona fino a risolvere tantissimi casi anche di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Realizzare il profilo di un indagato è un mestiere complesso

