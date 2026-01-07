Il costo di realizzare un sistema vivente

Il costo di realizzare un sistema vivente non si limita alla semplice energia impiegata. Osservando reti metaboliche e circuiti biochimici, si comprende che la loro complessità comporta anche investimenti in risorse e strutture per mantenere l'ordine e la funzionalità. Questo equilibrio tra energia, risorse e organizzazione è fondamentale per la sopravvivenza e l’evoluzione dei sistemi biologici.

Ogni volta che osserviamo una rete metabolica, un circuito biochimico o un sistema di reazioni apparentemente ben organizzato, siamo portati a pensare che il suo costo sia tutto lì, nella dissipazione di energia necessaria a farlo funzionare. È l’eredità naturale della termodinamica classica: ciò che conta è il calore prodotto, l’entropia che aumenta, il lavoro che si perde. Ma questa visione trascura un aspetto decisivo dell’organizzazione reale dei sistemi viventi e ingegneristici: il costo non sta solo in ciò che avviene, ma anche in ciò che viene impedito. Un lavoro di Gagrani, Lauber, Smith e Flamm, per ora allo stato di preprint, affronta esattamente questo punto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il costo di realizzare un sistema vivente Leggi anche: Il suggestivo presepe vivente nelle rovine dell’Antica Monterano: date, orari e costo del biglietto Leggi anche: Menopausa e lavoro: il costo invisibile che pagano le donne (e il sistema) La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. SCOPRI COME SUPPORTARE IL TUO INTESTINO!? Rovigo, la comunità musulmana chiede un cimitero islamico: “Lo realizziamo a nostre spese”. La sindaca frena A Rovigo si apre il dibattito sulla richiesta di un cimitero islamico. La comunità musulmana del territorio ha avanzato una proposta chiara: realizzare - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.