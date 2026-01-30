Razzo cinese precipita sulla Terra con rientro incontrollato pesa 11 tonnellate | nessun rischio per l' Italia

La caduta del razzo cinese ZQ-3 RB ha attirato l’attenzione nelle ultime ore. Il pezzo di metallo di circa 11 tonnellate sta precipitando senza controllo verso la Terra, ma l’Italia rassicura: nessun rischio per il nostro territorio. Le autorità monitorano la situazione, ma al momento non ci sono pericoli. La sonda spaziale sta attraversando l’atmosfera senza provocare danni.

Il razzo cinese ZQ-3 RB, che ha un peso di 11 tonnellate, è in caduta incontrollata sulla Terra. L’evento si sta verificando oggi, 30 gennaio 2026. Inizialmente l’Italia era stata fatta rientrare tra i Paesi potenzialmente a rischio di impatto. Secondo gli ultimi calcoli orbitali, il nostro Paese è poi stato dichiarato fuori pericolo. Gli sviluppi della vicenda sono costantemente monitorati dai Centri Operativi di Sorveglianza e Tracciamento Spaziale dell’UE (EU SST). La finestra di rientro del razzo è stimata per le 11:20 UTC di oggi, le 12:20 in Italia, il cui fuso orario in inverno è UTC+1. “Considerata l’inclinazione dell’orbita del detrito, il suo rientro potrebbe avvenire tra 57 gradi di latitudine nord e 57 gradi di latitudine sud, una fetta del globo molto ampia che include gran parte degli oceani e delle terre emerse, compresi Stati Uniti ed Europa centro-meridionale”, aveva spiegato l’EU SST in un precedente comunicato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

