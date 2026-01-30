Raducanu senza pace Ennesimo nuovo allenatore | con Roig è finita dopo sei mesi
Emma Raducanu cambia ancora allenatore. Dopo soli sei mesi con Roig, la tennista britannica si trova di nuovo senza un coach. È il nono cambio in cinque anni, e i risultati non migliorano. La pressione cresce, e la giovane atleta cerca di trovare stabilità in mezzo a continui cambiamenti.
Con una storia Instagram Emma Raducanu ha salutato l’ennesimo allenatore: “Francis, grazie per il tempo trascorso insieme. Sei stato più di un semplice coach”. Destinatario: Francisco Roig. Durata della collaborazione: sei mesi. Intensi, secondo quanto dichiarato dalla tennista britannica, ma anche difficilmente migliorabili, perché “siamo giunti alla conclusione che insieme non avremmo più fatto progressi. Conserverò tutti i bei momenti trascorsi assieme, in campo e fuori. Grata per tutto ciò che mi hai insegnato e il tempo trascorso con te”. Ennesima separazione professionale, per Emma Raducanu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
