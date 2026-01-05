Ruben Amorim esonerato dal Manchester United dopo solo 14 mesi | chi sarà il nuovo allenatore

Il Manchester United ha annunciato l’esonero di Ruben Amorim dopo appena 14 mesi alla guida della squadra. La decisione arriva in un momento di cambiamenti per il club, che sta cercando una nuova direzione. Secondo le indiscrezioni, il tecnico dell’Under 18, Fletcher, potrebbe essere promosso alla guida della prima squadra. La ricerca del nuovo allenatore prosegue con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo del club.

"Zirkzee ha fatto bene quando è entrato in campo. Però il Manchester United è uno dei migliori club al mondo. Se un giocatore è qui e pensa a un altro club, allora c’è qualcosa che non va" - Ruben Amorim dopo Leeds-Man United 1-1 - facebook.com facebook

Ruben #Amorim in conferenza stampa, si è esposto sul mercato del #ManchesterUnited, mettendo in chiaro che nessun giocatore ha chiesto la cessione o è programmato per partire. #ASRoma x.com

