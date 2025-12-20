In cinque anni raddoppiati i senzatetto | la Caritas apre un nuovo centro diurno
Si chiama Crocevia, perché vuole essere uno snodo di vita, al quale incontrarsi. È stato inaugurato questa mattina a Santa Teresa il nuovo centro diurno per senzatetto della Caritas diocesana di Ravenna, alla presenza del sindaco, Alessandro Barattoni, dell’arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Magliana, inaugurato un nuovo centro diurno per i malati di Alzheimer
Leggi anche: Nuovo servizio asl: centro diurno per anziani con disturbi cognitivi
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
Titoli di Stato dell’Eurozona con scadenze non oltre cinque anni e una minore esposizione al dollaro, mentre sull’azionario meno tech Usa e più borse emergenti. Unicredit ricalibra il... - facebook.com facebook
Nata il 13 febbraio del 2020 e arricchitasi in questi cinque anni, l'App de «la Lettura» è disponibile in offerta: un anno a 19,99 euro anziché 39,99 tinyurl.com/29ma76wv x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.