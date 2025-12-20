In cinque anni raddoppiati i senzatetto | la Caritas apre un nuovo centro diurno

Si chiama Crocevia, perché vuole essere uno snodo di vita, al quale incontrarsi. È stato inaugurato questa mattina a Santa Teresa il nuovo centro diurno per senzatetto della Caritas diocesana di Ravenna, alla presenza del sindaco, Alessandro Barattoni, dell’arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

