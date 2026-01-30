Quando quattro figli di una stessa famiglia decidono di intraprendere la strada del sacerdozio e della vita religiosa, la cosa sorprende. È successo in Italia, dove tre giovani sono diventati sacerdoti e una sorella suora. La famiglia si è sempre dedicata alla fede, e questa scelta ha lasciato tutti senza parole. La storia si ripete tra le mura di casa, tra preghiere e vocazioni che si sono accese una dopo l’altra.

Cosa succede quando Dio bussa quattro volte alla stessa porta? È la straordinaria storia della famiglia che ha donato tre sacerdoti e una suora alla Chiesa. Una famiglia dove la Grazia di Dio abbonda e, se possiamo dirlo, straripa tra i suoi componenti. La storia che stiamo per raccontarvi è qualcosa di meraviglioso che può essere di esempio per tanti giovani. Non è sempre facile fare discernimento della propria vocazione ma, soprattutto, essere sicuri che quella vocina, nel proprio intimo e nel proprio cuore, ci sia davvero. Questi 4 fratelli sono un esempio proprio per tutti coloro che hanno difficoltà e non riescono a capire pienamente cosa il Signore ha riservato loro. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Quattro vocazioni sotto lo stesso tetto: incredibile storia della famiglia con tre sacerdoti e una suora

El Salvador – Promessa di quattro nuovi Salesiani Cooperatori Santa Tecla, El Salvador – gennaio 2026 – L'Associazione dei Salesiani Cooperatori (SSCC) di El Salvador ha celebrato il 25 gennaio la promessa di quattro nuovi membri dei centri Don Rua, Do - facebook.com facebook