Quasi la metà dei laureati che hanno studiato online avrebbe lasciato gli studi se non ci fosse stata la formazione digitale. Lo rileva il rapporto del Censis-United, che sottolinea come la didattica digitale abbia fatto la differenza per molti studenti. Senza questa possibilità, molti avrebbero abbandonato il percorso universitario.

In Italia, quasi metà dei laureati delle università telematiche ammette che senza la didattica digitale non avrebbe mai conseguito il titolo: il 45,1% non ce l’avrebbe fatta, mentre un ulteriore 39,4% avrebbe impiegato molto più tempo. È il primo dato che emerge dal Rapporto Censis-United sulla formazione digitale, basato su quasi 4.000 laureati delle sette università telematiche associate United nel periodo 2020-2024. Il quadro che ne viene fuori racconta di un sistema che non sostituisce gli atenei tradizionali, ma li integra. La principale motivazione degli studenti è la flessibilità: il 73,7% ha scelto l’università telematica per conciliare studio e lavoro, e oltre la metà apprezza la gestione autonoma dei tempi di vita. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Quasi la metà dei laureati telematici avrebbe abbandonato senza la didattica digitale

Approfondimenti su Censis United

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Censis United

Argomenti discussi: Bonifiche ambientali: quasi la metà dei Comuni italiani coinvolti; Servizi di salute mentale, la metà degli utenti è un minore: in cura all'Asl di Piacenza il 15% degli under 18; Italiani e social network: quasi la metà vorrebbe prendersi una pausa dai social per preservare la salute mentale; A Vicenza è stata abbattuta quasi metà del bosco ex Lanerossi per l’Alta velocità.

Malpractice. Quasi la metà dei risarcimenti per errori in fase di travaglioÈ quanto emerso dallo studio Marsh che ha analizzato le richieste di risarcimento per eventi avvenuti in circa 82 strutture tra il 2004 e il 2011. Si contano 8,3 eventi ogni 10mila bambini nati e 85 ... quotidianosanita.it

Intossicazioni in crescita: quasi 45mila richieste d’aiuto, la metà riguarda minoriZURIGO - La fondazione Tox Info Suisse è sempre più sollecitata: nel 2025 infatti il Centro svizzero d'informazione tossicologica ha svolto 44'736 consultazioni, in aumento del 4,6% rispetto all'anno ... tio.ch

Attenzione a quello che portate in tavola! Sapevate che quasi la metà dell'olio venduto come extravergine in Italia è in realtà un falso clamoroso Truffe, coloranti sintetici e miscele sospette stanno invadendo i nostri supermercati, mettendo a rischio la vostra s facebook

È quasi ora di “Sdijuno”: il pasto di metà mattina della tradizione d’ #Abruzzo. Un tempo portato nei campi in grandi ceste, per dare ristoro ai contadini. Altro che brunch! IG weekend in Abruzzo #viaggioinabruzzo #salameabruzzese #canestratodicasteldelmo x.com