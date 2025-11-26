Lavoro introvabile la metà dei laureati in materie tecnologiche

La metà dei laureati e dei diplomati in materie ad alta specializzazione tecnologica sono considerati “introvabili”. Il servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Lavoro, introvabile la metà dei laureati in materie tecnologiche

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fu presto notato che quando c’era lavoro da fare il gatto era introvabile. Spariva per ore intere per riapparire al momento dei pasti e la sera a lavoro terminato, come se niente fosse stato. Ma portava sì eccellenti scuse e faceva le fusa tanto gentilmente ... https: - facebook.com Vai su Facebook

Lavoro, introvabile il 50% di laureati e diplomati Its cercati dalle imprese - La metà di laureati e diplomati Its che le imprese cercano sono considerati "introvabili". Riporta ildiariodellavoro.it

Più della metà dei posti di lavoro per laureati e diplomati Its resta vuota: l'allarme di Unioncamere. Ricercatissimi ingegneri e laureati in economia - Presentati a Job&Orienta i dati del sistema Excelsior sugli ingressi nel mondo del lavoro. Scrive msn.com

Excelsior, Unioncamere: introvabili la metà dei laureati e dei diplomati ITS - La metà dei laureati e dei diplomati ITS che le imprese cercano nel 2025 sono considerati "introvabili". finanza.repubblica.it scrive