Lavoro introvabile la metà dei laureati in materie tecnologiche

Tv2000.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La metà dei laureati e dei diplomati in materie ad alta specializzazione tecnologica sono considerati “introvabili”. Il servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Lavoro, introvabile il 50% di laureati e diplomati Its cercati dalle imprese - La metà di laureati e diplomati Its che le imprese cercano sono considerati "introvabili".

Più della metà dei posti di lavoro per laureati e diplomati Its resta vuota: l'allarme di Unioncamere. Ricercatissimi ingegneri e laureati in economia - Presentati a Job&Orienta i dati del sistema Excelsior sugli ingressi nel mondo del lavoro.

Excelsior, Unioncamere: introvabili la metà dei laureati e dei diplomati ITS - La metà dei laureati e dei diplomati ITS che le imprese cercano nel 2025 sono considerati "introvabili".

