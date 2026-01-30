Quartieri Spagnoli è morto o' barone Gabriele Falvo

È morto Gabriele Falvo, noto tra amici e colleghi come o' barone. Aveva 50 anni ed era molto apprezzato nel mondo delle riprese sportive. Si è spento il 29 gennaio nella sua casa nei Quartieri Spagnoli, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva bene.

Luigi Carbone: " Ha trasmesso le partite degli azzurri lavorando per lungo tempo per Sky. Portato via da una malattia infame" Si è spento il 29 gennaio Gabriele Falvo. Era una figura molto stimata nell'ambiente delle riprese sportive per la sua grande professionalità e il legame profondo con i Quartieri Spagnoli, dove risiedeva. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale e tra i colleghi del mondo dell'informazione sportiva. Luigi Carbone, consigliere comunale, ha pubblicato sui social una lettera ripresa dalla pagina Facebook Quartieri Spagnoli: “Si può essere quartierani doc e avere la “erre” moscia? Gabriele Falvo era l’affermazione personificata che si è possibile.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Quartieri Spagnoli

Nella serata di ieri, un giovane di 22 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco nei Quartieri Spagnoli, ed è stato trasportato all’ospedale Pellegrini.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Quartieri Spagnoli

Argomenti discussi: La camorra si sta riprendendo i Quartieri Spagnoli, bisogna salvarli; Napoli, la guerra dei ragazzi ai Quartieri Spagnoli: esplosi dieci colpi, ferito un giovane; Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: 22enne ferito e ricoverato al Pellegrini; Movida e Legalità: controlli Polizia Municipale Napoli.

La camorra si sta riprendendo i Quartieri Spagnoli, bisogna salvarliQuesta notte solo l’ultimo episodio: da Umberto Catanza a Gianluca Pisacane e piazzetta Carolina, il centro storico è fuori controllo ... stylo24.it

Napoli: sparatoria ai Quartieri Spagnoli, 22enne ferito. Indagini in corsoIeri sera, i carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti all'ospedale Pellegrini per un 22enne ferito con un colpo d’arma da fuoco al ... affaritaliani.it

Rinasce il Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, approvato il progetto di riqualificazione dell’area https://nap.li/7Y1D - facebook.com facebook

From the Quartieri Spagnoli to the Stadio, Napoli vs Chelsea in the Champions League. #UCL #Napoli #Chelsea #groundhopping #liberoguide x.com