Quartieri Spagnoli è morto o' barone Gabriele Falvo

Da napolitoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Gabriele Falvo, noto tra amici e colleghi come o' barone. Aveva 50 anni ed era molto apprezzato nel mondo delle riprese sportive. Si è spento il 29 gennaio nella sua casa nei Quartieri Spagnoli, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva bene.

Luigi Carbone: " Ha trasmesso le partite degli azzurri lavorando per lungo tempo per Sky. Portato via da una malattia infame" Si è spento il 29 gennaio Gabriele Falvo. Era una figura molto stimata nell'ambiente delle riprese sportive per la sua grande professionalità e il legame profondo con i Quartieri Spagnoli, dove risiedeva. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale e tra i colleghi del mondo dell'informazione sportiva. Luigi Carbone, consigliere comunale, ha pubblicato sui social una lettera ripresa dalla pagina Facebook Quartieri Spagnoli: “Si può essere quartierani doc e avere la “erre” moscia? Gabriele Falvo era l’affermazione personificata che si è possibile.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

