Brividi solidali | i 3.000 euro raccolti ad Halloween donati ai bisognosi

Non solo uno spettacolo da paura molto apprezzato e come sempre seguitissimo. Halloween Celebration Pescate ha avuto anche un importante risvolto benefico e solidale: i fondi raccolti nell'ultima edizione 2025 sono stati destinati a persone bisognose. Il grande cuore dell'associazione Papà di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dominio keniano alla FIAT Torino City Marathon 2025, record di iscritti e una giornata da brividi - facebook.com Vai su Facebook

Bonus 3000 euro per i dipendenti in scadenza: requisiti, chi ne ha diritto e come ottenerlo - Per il 2023 il governo ha deciso di aumentare il limite di esenzione dalla tassazione ordinaria per i "compensi in natura", ... Secondo ilmessaggero.it

Bonus 3000 euro per i dipendenti in scadenza: requisiti, chi ne ha diritto e come ottenerlo - Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, dunque, sono esenti dall’Irpef, così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività, i benefit fino a 3mila euro ricevuti dal datore di lavoro ... Scrive ilmessaggero.it

Fringe benefit 2024/ Addio ai 3000 euro, con la legge di bilancio si scende a 1000 (4 settembre 2023) - Fringe benefit 2024, ecco come potrebbero cambiare gli importi e le agevolazioni sulla base delle modifiche che potrebbero essere introdotte nella nuova legge di bilancio 2024 Con l’inflazione che ha ... ilsussidiario.net scrive