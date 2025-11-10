Arezzo la nipote di Mario Paglicci dopo la tragedia dell’elicottero | ‘È morto con il suo sogno tra le nuvole’

Elicottero scomparso nell’aretino, ritrovati senza vita Mario Paglicci e Fulvio Casini. Si è conclusa nel più tragico dei modi la vicenda dell ’ elicottero privato Agusta Westland 109 scomparso dai radar nel pomeriggio di domenica 9 novembre, mentre sorvolava l’Appennino al confine tra Marche e Toscana. A bordo del velivolo, di rientro da un viaggio a Venezia, si trovavano Mario Paglicci, 77 anni, noto imprenditore orafo di Arezzo, e Fulvio Casini, 67 anni, titolare della Marta Immobiliare di Sinalunga (Siena). Entrambi erano piloti esperti, uniti da una lunga amicizia e dalla passione per il volo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Arezzo, la nipote di Mario Paglicci dopo la tragedia dell’elicottero: ‘È morto con il suo sogno tra le nuvole’

