Purtroppo è lui Dramma in Italia era scomparso da giorni | l’annuncio dopo le ricerche

Nelle scorse ore, a Bosa, in provincia di Oristano, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 64 anni in un’abitazione di via Pietro Delitala. La scomparsa dell'uomo aveva suscitato preoccupazione, e il ritrovamento ha concluso le ricerche. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Un drammatico ritrovamento ha scosso Bosa, in provincia di Oristano, dove nelle scorse ore è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo di 64 anni all'interno di un'abitazione di via Pietro Delitala. L'uomo era morto da diversi giorni, senza che nessuno si accorgesse della sua scomparsa. La scoperta è avvenuta nella prima serata di ieri, giorno dell' Epifania, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per forzare l'ingresso della casa. Il 64enne viveva da solo e non dava più notizie di sé fin dai giorni delle festività natalizie. A far scattare l'allarme sono stati i vicini di casa, insospettiti dal silenzio prolungato.

