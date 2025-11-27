Strade colabrodo ad Avellino | in arrivo fondi e interventi straordinari era ora
Avellino, 27 novembre 20025 — Con riferimento alla situazione di precarietà di alcune strade comunali, recentemente aggravatasi per gli eventi atmosferici degli ultimi giorni, si comunica che fin dall'inizio questa Gestione Commissariale ha avviato diverse iniziative finalizzate a reperire le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
AVELLINO, VIA DORSO RIDOTTA A UN COLABRODO La situazione in via Dorso è ormai fuori controllo: senza alcuna esagerazione, parliamo di una delle strade più dissestate dell’intera regione. Buche profonde, avvallamenti e asfalto letteralmente sgretolat - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, via Dorso ridotta a un colabrodo - La situazione in via Dorso è ormai fuori controllo: senza alcuna esagerazione, parliamo di una delle strade più dissestate dell’intera regione. Segnala irpinianews.it
Strade colabrodo: un decreto (e un'idea) contro le buche - Dire che un decreto possa risolvere il problema delle buche stradali pare quasi utopistico ma almeno è stato fatto un passo in avanti rispetto al presente. Si legge su avvenire.it
Benevento, strade colabrodo in città: ecco la mappa dei disagi - «Le buche esistenti in città ed in quasi tutte le strade, sono diventate talmente vecchie che ormai le chiamiamo per nome. Riporta ilmattino.it