Pronostico in breve | Middlesbrough vs Norwich City – 31 01 26

Sabato pomeriggio, il Middlesbrough ospiterà il Norwich al Riverside. Le due squadre arrivano con buone prestazioni e cercano punti importanti per la classifica. Il pronostico parla di gol in entrambe le metà, e la partita promette emozioni e spettacolo. I tifosi sono pronti a sostenere le loro squadre in questa sfida di metà campionato.

Breaking: Concorrenza: Campionato Mercato: Gol da segnare in entrambi i tempi Probabilità: 710 @Pribet Due campi che si stanno godendo le loro lunghe raffiche di campionato, il Middlesbrough accoglierà il Norwich al Riverside sabato pomeriggio. A partire dai padroni di casa, mentre il Middlesbrough potrebbe aver visto Rob Edwards lasciare il Riverside a novembre, i Reds si stanno godendo quella che è stata una favola pubblica del campionato. Visti per l'ultima volta in una prestazione dominante mentre si facevano strada verso un empatico 4-0 in casa contro il Preston, gli uomini di Kim Hellberg aprono le partite di questo fine settimana seduti in posizione di medaglia d'argento e a soli tre punti dalla scalata verso la vetta della classifica.

