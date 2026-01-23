Pronostici Bundesliga 24 gennaio ore 15 | 30 | nel derby bavarese succede quasi sempre

Il 24 gennaio alle ore 15:30 si disputa il derby bavarese tra Bayern Monaco e Augsburg. Questa sfida, storicamente, riserva spesso risultati imprevedibili. Il Bayern cercherà di consolidare la propria posizione in classifica, puntando a proseguire la serie di vittorie. Analizziamo i pronostici e le principali statistiche per capire cosa aspettarci da questa partita della Bundesliga.

Bundesliga, nel derby bavarese con l’Augsburg il Bayern Monaco proverà ad allungare la striscia vincente. L’Hoffenheim fa visita ad un Eintracht Francoforte in crisi. L’ultimo inciampo del Bayern Monaco risale a dicembre, prima della sosta di Natale, quando l’insospettabile Mainz – squadra in lotta per non retrocedere – fu in grado di strappare un punto nella sfida coi bavaresi pareggiando 2-2 all’Allianz Arena. Poi gli uomini di Vincent Kompany hanno ripreso la loro marcia vincente, non lasciando per strada neppure le briciole: quattro vittorie di fila in campionato, rifilando agli avversari ben 20 gol totali (una media impressionante di 5 a partita), ed una in Champions League (2-0 ai belgi dell’USG), grazie alla quale il Bayern mercoledì scorso si è qualificato direttamente agli ottavi di finale con un turno d’anticipo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

