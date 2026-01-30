Processo Vassallo | Ennesimo rinvio e attesa di giustizia per la famiglia del sindaco di Pollica
La famiglia di Angelo Vassallo aspetta da anni di vedere giustizia, ma il processo contro chi ha ucciso il sindaco di Pollica continua a essere rinviato. Dopo diversi ritardi, l’attesa si fa ancora più difficile per chi spera di conoscere la verità e chiudere finalmente questa lunga pagina di dolore.
Il processo relativo all’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, continua a subire rinvii e ritardi, accentuando l’ansia e la frustrazione della famiglia della vittima e dell’intera comunità locale. L’udienza programmata per oggi, presso il Tribunale di Salerno, è stata posticipata al 27 marzo a causa del cambiamento del legale difensore da parte di uno degli indagati, l’ex carabiniere Lazzaro Cioffi. La morte di Vassallo, avvenuta nel settembre del 2010 mentre rientrava a casa, ha scosso profondamente la comunità di Acciaroli e ha sollevato interrogativi inquietanti su possibili situazioni di corruzione e collusione mafiosa nella gestione della cosa pubblica. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
