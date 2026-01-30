La famiglia di Angelo Vassallo aspetta da anni di vedere giustizia, ma il processo contro chi ha ucciso il sindaco di Pollica continua a essere rinviato. Dopo diversi ritardi, l’attesa si fa ancora più difficile per chi spera di conoscere la verità e chiudere finalmente questa lunga pagina di dolore.

Il processo relativo all’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, continua a subire rinvii e ritardi, accentuando l’ansia e la frustrazione della famiglia della vittima e dell’intera comunità locale. L’udienza programmata per oggi, presso il Tribunale di Salerno, è stata posticipata al 27 marzo a causa del cambiamento del legale difensore da parte di uno degli indagati, l’ex carabiniere Lazzaro Cioffi. La morte di Vassallo, avvenuta nel settembre del 2010 mentre rientrava a casa, ha scosso profondamente la comunità di Acciaroli e ha sollevato interrogativi inquietanti su possibili situazioni di corruzione e collusione mafiosa nella gestione della cosa pubblica. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - Processo Vassallo: Ennesimo rinvio e attesa di giustizia per la famiglia del sindaco di Pollica

