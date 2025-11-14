Processo Vassallo la Fondazione | Devastanti parole del pm scuotono lo Stato
La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore prende parola nel processo che vede al centro l’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, ucciso per il suo impegno civico e per la difesa della comunità. “Le parole pronunciate questa mattina dal Pubblico Ministero presso il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondisci con queste news
rainews.it/tgr/campania/v… Salerno, udienza processo Vassallo: manifestazione pro Cagnazzo Vai su X
Rete 7 - Canale 99. . FONDAZIONE VASSALLO PARTE CIVILE NEL PROCESSO FALESIA - facebook.com Vai su Facebook
PROCESSO PER L’OMICIDIO DI ANGELO VASSALLO: DEVASTANTI PAROLE DEL PM SCUOTONO LO STATO - Attualita: Il Presidente Dario Vassallo: “Non è più tempo di silenzi. Si legge su cilentonotizie.it
Processo Vassallo: "Le devastanti le parole della Procura scuotono lo Stato" - L'articolo Processo Vassallo: "Le devastanti le parole della Procura scuotono lo Stato" proviene da OttoPagine. Lo riporta msn.com
Il governo si costituisce parte civile nel processo per l’uccisione di Angelo Vassallo: «Lo Stato non dimentica» - La Fondazione “Angelo Vassallo Sindaco Pescatore” ha reso noto che, nella giornata di ieri, la presidenza del consiglio dei ministri ha comunicato ufficialmente la decisione del Governo di costituirsi ... Lo riporta ilmattino.it