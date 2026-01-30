La polizia ha denunciato alcuni membri di Pro Pal per aver bloccato una strada importante nel centro di una città del Sud Italia. I manifestanti hanno impedito il passaggio per diverse ore, creando disagi al traffico e alle attività quotidiane. Il movimento critica la repressione e difende il diritto di protestare.

Un gruppo di manifestanti affiliato al movimento Pro Pal è stato formalmente denunciato dalle forze dell’ordine per aver bloccato per diverse ore una strada centrale in una città del Sud Italia, causando gravi disagi al traffico e all’accesso ai servizi. L’episodio, avvenuto durante una protesta pacifica contro politiche urbanistiche considerate dannose per il territorio, ha scatenato una reazione immediata da parte delle autorità locali, che hanno ritenuto l’occupazione illegale dello spazio pubblico una violazione del codice della strada e del diritto alla circolazione. I manifestanti, che si sono radunati in massa senza autorizzazione, hanno innalzato striscioni e organizzato un presidio permanente lungo un’arteria principale, ostacolando il transito di veicoli e pedoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pro Pal indagati per occupazione illegale di strade, il M5S denuncia repressione del diritto di manifestazione

Approfondimenti su Pro Pal

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pro Pal

Argomenti discussi: Manifestazioni per Gaza. Tangenziale bloccata e scontri. Indagati 115 antagonisti pro Pal; Pro Pal indagati a Bologna per il cortei per Gaza, è scontro politico. Lega: giusto punire i reati. Coalizione Civica: vendetta contro il movimento; Manifestanti Pro-Pal indagati, Massa blindata per il corteo della Cgil: attese migliaia di persone; Cortei pro Palestina, scattano oltre 100 denunce: contestato per la prima volta il nuovo reato di blocco stradale.

