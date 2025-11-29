milano il murale di alexsandro palombo nel cuore della manifestazione pro pal

Milano, 29 novembre 2025 – Il murale “Human Shields” (Scudi Umani) dell’artista aleXsandro Palombo, che ritrae Greta Thunberg e Francesca Albanese nell’abbraccio di un miliziano di Hamas, è riapparso questa mattina in Piazza XXIV Maggio, nel cuore di Milano, epicentro del raduno da cui prenderà il via la manifestazione pro-Palestina. L’opera. L’opera, già esposta a Roma davanti alla Stazione Termini e vandalizzata nel giro di poche ore prima della mobilitazione nazionale, torna oggi a Milano come segno di resistenza e come invito alla riflessione contro chi ricorre alla violenza e alla censura per tentare di zittire l’arte e imporre una narrazione unilaterale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

