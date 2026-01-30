Primo prelievo di cornee del 2026 nell' ospedale di Acireale

Questa mattina nell’ospedale di Acireale si è effettuato il primo prelievo di cornee del 2026. La donatrice, una donna di 55 anni, era seguita da tempo dai medici della Suap, la Speciale Unità di Accoglienza Permanente del presidio. È il primo intervento di questo tipo nell’anno, e rappresenta un passo importante per le attività di donazione nella struttura.

Nel 2025 sono stati effettuati 16 prelievi analoghi: anche il nuovo anno si apre nel segno della continuità, grazie ad una maggiore sensibilità Primo prelievo di cornee del 2026 all’Ospedale di Acireale. La donatrice, di 55 anni, era da tempo affidata alle cure degli specialisti della Suap (Speciale Unità di Accoglienza Permanente) del presidio acese. Dopo un 2025 chiuso con 16 prelievi analoghi, il nuovo anno si apre nel segno della continuità. La donazione permette di ridare la vista e la speranza a pazienti in attesa di trapianto, e rappresenta un gesto di alto valore umano e sociale. "Il primo prelievo dell’anno testimonia non solo l’efficienza del modello organizzativo che abbiamo costruito, ma anche una crescente cultura del dono nella nostra comunità - ha dichiarato il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio -.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

L'Istituto dei Tumori di Napoli ha recentemente eseguito il suo primo prelievo di cornee, segnando una tappa importante nel campo della donazione e della cura oculistica.

