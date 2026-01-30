Sony Pictures UK ha pubblicato le prime immagini del cast scelto per interpretare i Beatles in una nuova serie tv. I quattro attori sono stati presentati ufficialmente, segnando l’inizio delle riprese di un progetto che comprende quattro film collegati tra loro. La serie si concentrerà sulla vita e le vicende della band, promettendo di portare sullo schermo un’interpretazione fedele dei protagonisti.

Sony Pictures UK ha reso noti i primi scatti ufficiali del cast scelto per interpretare i membri dei Beatles in un ambizioso progetto cinematografico composto da quattro film interconnessi. Il primo sguardo visivo sulle interpretazioni degli attori Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan e Joseph Quinn nei ruoli di John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison è arrivato sotto forma di cartoline realizzate con i volti degli attori in costume, distribuite in modo strategico all’interno del campus del Liverpool Institute of Performing Arts. L’iniziativa ha trasformato il campus in un luogo di scoperta per gli studenti, che hanno potuto partecipare a una sorta di caccia al tesoro digitale e fisica, rendendo l’annuncio non solo un evento mediatico, ma anche un’esperienza immersiva legata al luogo d’origine della band. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primi scatti ufficiali del cast che interpreta i membri dei Beatles in nuova serie tv

