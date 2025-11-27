la conduttrice e concorrente del dancing show ha rivelato che alcuni membri del cast non credano al suo infortunio e spuntano dei sospettati

Q uando si accendono le luci del sabato sera, Ballando con le stelle promette sogno, eleganza e quella giusta dose di agonismo che tiene incollati allo schermo. Ma quest’anno, tra un paso doble e un valzer, il copione sembra essersi arricchito di una sfumatura da giallo che ha poco a che fare con la pista e molto con i sussurri dei corridoi. Al centro della scena c’è Francesca Fialdini: la conduttrice e concorrente, ferma ai box per un infortunio, si è trovata improvvisamente a dover difendere la veridicità del suo dolore di fronte a un’inaspettata ondata di scetticismo. Dietro le quinte dell’Auditorium Rai, qualcuno ha sollevato il sopracciglio, trasformando una sosta forzata in un caso che sta facendo discutere più delle votazioni della giuria. 🔗 Leggi su Iodonna.it

