GAE come fare la domanda di aggiornamento passo dopo passo VIDEO TUTORIAL con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Giovedì 8 gennaio alle 14 | 30

Il 8 gennaio alle 14:30, Vannini della Uil Scuola Rua guiderà un video tutorial su come presentare la domanda di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento. La procedura telematica sarà disponibile dalle 12:00 dello stesso giorno e resterà aperta fino al 22 gennaio. In questa guida, verranno illustrati i passaggi principali per effettuare correttamente l’aggiornamento, fornendo indicazioni chiare e dettagliate.

C'è tempo fino al 22 gennaio per l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento. La procedura telematica sarà attiva dalle 12:00 di giovedì 8 gennaio. L'inoltro delle domande deve avvenire esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento all'indirizzo www.inpa.gov.it. L'accesso alla piattaforma richiede il possesso delle credenziali SPID o della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Aggiornamento GaE, dall’8 al 22 gennaio. È previsto anche il reinserimento e chi non aggiorna sarà fuori. Stessa cosa pure nelle GPS. - La prima procedura di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze e per le immissioni in ruolo, sarà quella delle GaE ( Graduatorie ad esaurimento). tecnicadellascuola.it

Aggiornamento Gae 2026, domande dall’8 al 22 gennaio - Presenta la domanda dal 8 al 22 gennaio per aggiornare il tuo punteggio. informazionescuola.it

VIDEO TUTORIAL | GAE, come fare la domanda di aggiornamento passo dopo passo

