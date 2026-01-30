Prima categoria | ben 18 giornate senza sconfitte L’imbattibilità del Tegoleto Bernacchia avanti con i record

Dopo 18 partite senza perdere, il Tegoleto di Marco Bernacchia si avvicina a un record che potrebbe entrare nella storia del calcio dilettantistico aretino. La squadra ha mantenuto la sua imbattibilità grazie a un mix di solidità difensiva e gioco efficace. Bernacchia, che ha ormai lasciato il ruolo di bomber per dedicarsi alla panchina e alla direzione tecnica, vede la sua squadra crescere partita dopo partita. La stagione del Tegoleto è ancora lunga, ma i segnali sono positivi e i tifosi sperano di continuare questa striscia vincente.

Un’imbattibilità che dura da ben 18 giornate. Il Tegoleto di Marco Bernacchia – un passato da bomber tra i più prolifici nel panorama dilettantistico aretino e non solo, e un presente da allenatore e direttore tecnico con i biancorossi – sta scrivendo una pagina di storia in Prima categoria. Partito con l’obiettivo di lottare nelle primissimi posizioni della classifica, il Tegoleto sta mantenendo fede agli impegni presi e agli obiettivi prefissati. E dire che Bernacchia ha comunque dovuto affrontare assenze pesanti e anche avversarie che non vogliono essere semplici comparse. Un esempio su tutti la Castelnuovese che vanta 38 punti in classifica, occupa la seconda posizione, con solo due punti di ritardo su un Tegoleto che sta macinando punti su punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima categoria: ben 18 giornate senza sconfitte. L’imbattibilità del Tegoleto. Bernacchia avanti con i record Approfondimenti su Tegoleto Bernacchia LIVE Roma-Valerenga 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: vincono le norvegesi, giallorosse con tre sconfitte nelle prime tre giornate Milan, imbattibilità da record: nessuno come i rossoneri in Europa Il Milan ha raggiunto un record di imbattibilità in Europa, confermando la propria solidità nel campionato italiano. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Tegoleto Bernacchia Argomenti discussi: Prima Categoria, Gir. H: La sintesi della 18° giornata di campionato; Scossone su una panchina di Prima Categoria; Prima Categoria: i tabellini della 17ª giornata; Il punto sulla Seconda categoria: 18^ giornata. Prima categoria: ben 18 giornate senza sconfitte. L’imbattibilità del Tegoleto. Bernacchia avanti con i recordUn’imbattibilità che dura da ben 18 giornate. Il Tegoleto di Marco Bernacchia – un passato da bomber tra i più prolifici nel panorama dilettantistico aretino e non solo, e un presente da allenatore e ... sport.quotidiano.net Il ventenne colpito da una testata domenica in Prima categoria. Cinque anni di stop al calciatore. La ragazza picchiata qualche anno fa - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.