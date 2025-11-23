Elemosina? Sì ma senza cane A Trento scatta il divieto
A Trento i cani non potranno più essere utilizzati per chiedere l’elemosina. Lo ha deciso nelle scorse ore il consiglio comunale, approvando in modo trasversale la proposta di Renato Tomasi del Gruppo Misto.“Le persone chiedono elemosina per i motivi più disparati. Ma non c’è motivo per compiere. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A Trento non sarà più consentito utilizzare cani durante la richiesta di elemosina - facebook.com Vai su Facebook
Trento, stop all'elemosina con i cani: «Potranno essere sequestrati, decisione che tutela gli animali» Vai su X
Elemosina? Sì, ma senza cane. A Trento scatta il divieto - Lo ha deciso nelle scorse ore il consiglio comunale, approvando in modo trasversale la proposta di Renato Tomasi del Gruppo ... Come scrive trentotoday.it
Cucciolo sfruttato per chiedere l'elemosina. «Picchiato davanti ai passanti» in centro a Lecce - Nel centro della città, tra piazza Mazzini e piazza Sant’Oronzo, sotto gli occhi di residenti e turisti, un ... quotidianodipuglia.it scrive
La storia del cane sfruttato per chiedere l’elemosina. I cittadini si mobilitano per liberarlo - Una scena piuttosto comune in molte città italiane e che per qualche turista è anche fonte di divertimento. Scrive blitzquotidiano.it