Elemosina? Sì ma senza cane A Trento scatta il divieto

Trentotoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trento i cani non potranno più essere utilizzati per chiedere l’elemosina. Lo ha deciso nelle scorse ore il consiglio comunale, approvando in modo trasversale la proposta di Renato Tomasi del Gruppo Misto.“Le persone chiedono elemosina per i motivi più disparati. Ma non c’è motivo per compiere. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

