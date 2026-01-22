Preghiera del mattino del 22 Gennaio 2026 | Signore illumina la mia vita

Il Giovedì ci offre l’opportunità di fermarci davanti al Santissimo Sacramento, momento di riflessione e preghiera. La preghiera del mattino del 22 gennaio 2026, “Signore illumina la mia vita”, invita a iniziare la giornata affidandosi alla luce di Dio. È un’occasione per offrire ogni istante a Lui e riconoscere in Lui la vera guida e fonte di speranza.

Il Giovedì ci invita a sostare davanti al Santissimo Sacramento. Inizia la giornata con questa preghiera del mattino per offrire ogni momento al Signore e scorgere in Lui la vera luce. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant'Ignazio di Loyola). Chiediamo l'intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo viverlo in grazia. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. O Cristo, sole di giustizia, illumina la nostra vita, allontana da noi le oscure suggestioni del male.

