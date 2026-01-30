Prada taglio al caporalato Via i fornitori non in regola

Prada ha deciso di rafforzare il controllo sulla sua filiera. Negli ultimi cinque anni, l’azienda ha tagliato i rapporti con 222 fornitori e sub-appaltatori che non rispettavano le regole. La strategia di Prada è chiara: tolleranza zero con chi viola i requisiti di conformità. La scelta mira a eliminare il lavoro nero e il caporalato, garantendo che tutti i fornitori siano in regola. La decisione arriva dopo anni di controlli e verifiche, con l’obiettivo di mantenere standard elevati lungo tutta la catena di produzione.

Negli ultimi cinque anni Prada ha interrotto i rapporti commerciali con 222 fornitori e sub-appaltatori a seguito di violazioni dei requisiti di conformità, nell'ambito di una strategia di controllo della filiera definita a «tolleranza zero». Lo riporta il Financial Times, ricostruendo l'evoluzione dei sistemi di audit adottati dal gruppo a partire dal 2020, in un contesto di crescente attenzione regolatoria sul settore moda-lusso italiano. In questo periodo di tempo Prada ha condotto oltre 850 ispezioni presso fornitori diretti e indiretti, localizzati prevalentemente nel Nord e Centro Italia.

