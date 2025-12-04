Prada Versace Gucci e altri 10 brand nelle inchieste per caporalato | la Procura chiede i documenti sui fornitori

La Procura di Milano continua a indagare sul caporalato nella filiera della moda Made in Italy. A 13 brand è stato chiesto di consegnare i documenti relativi alla gestione dei fornitori e i modelli organizzativi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

