Pochi gol italiani in Champions ma Vergara accende la speranza

L’Italia fatica a segnare in Champions League. Dopo le prime partite, il bilancio non è positivo: pochi gol italiani e molte difficoltà. Tuttavia, Vergara ha segnato un gol che dà speranza ai tifosi azzurri. La sua rete può essere il segnale che qualcosa sta cambiando. I prossimi incontri saranno decisivi per capire se gli italiani riusciranno a risollevarsi.

Il bilancio degli italiani nella prima fase della Champions League accende un campanello d’allarme: soltanto. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.net Approfondimenti su Vergara Italia Napoli, chi è Antonio Vergara: da Frattamaggiore al gol contro il Chelsea in Champions Napoli si anima dopo il gol di Antonio Vergara contro il Chelsea in Champions. Monaco-Juventus (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al “Louis II” Questa sera la Juventus affronta il Monaco nell’ultima partita del girone di Champions League. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Vergara Italia Argomenti discussi: La classifica di Serie A aggiornata; Tre vittorie di fila, pochi gol al passivo, l’ingaggio di Gunduz. La baby Juventus è in forma; Azzurrini di nuovo sconfitti, finisce 3-0 la seconda amichevole con la Spagna; Coppa Italia Women | Juventus-Napoli | Le parole di Cristiana Girelli. Italia, Gattuso: Chiesa assente per scelta sua. Pochi gol in Serie A? No, pochi italiani13.30 - L'Italia torna a Coverciano per preparare le ultime due gare del girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Con la quasi certezza di dover disputare gli spareggi a marzo, la Nazionale ... tuttomercatoweb.com In Serie A pochi gol, in Champions League tantissimiNella scorsa giornata di Serie A – giocata tra il 18 e il 20 ottobre – sono stati segnati 11 gol in 10 partite. Da quando il campionato maschile di calcio si gioca a 20 squadre, quindi dalla stagione ... ilpost.it A pochi mesi dall’appuntamento degli italiani con la storia, quel 2 giugno di 80 anni fa, la Consulta Nazionale prosegue l’opera di costruzione dell’Italia sulle ceneri della seconda guerra mondiale. In Aula si accende il dibattito sul sistema elettorale da adottar - facebook.com facebook Il PD sceglie come propagandista per il No alla riforma della magistratura il propagandista filorussoAngelo D’Orsi. Ma siccome è un po’ ridicolo che a denunciare la deriva autoritaria in Italiasia uno che celebra il regime di Putin, dopo pochi minuti il PD c x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.