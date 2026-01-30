Napoli si anima dopo il gol di Antonio Vergara contro il Chelsea in Champions. La mamma Anna, ancora scossa, cerca di riprendere fiato dopo aver passato minuti a gridare il nome di suo figlio. La partita ha regalato emozioni forti ai tifosi partenopei, che ora sperano in altri momenti di gloria come quello di Vergara, passato da Frattamaggiore al grande palcoscenico europeo.

Due giorni più tardi, mamma Anna sta ancora provando a recuperare la voce. Non è facile, certo, quando per diversi minuti urli al cielo il nome di tuo figlio e devi farti sentire tra 50mila persone che fanno lo stesso. Mercoledì è ancora negli occhi, la “ruleta” alla Zidane lo resterà ancora un bel po’. «Un gesto che ha nel dna, mi fece innamorare proprio così». Ad aprirci le porte del mondo di Antonio Vergara ci pensa Salvatore Lodi, numero uno di quella che oggi è la FC Élite Academy Lodi, casa della famiglia Vergara dal 2010 a oggi. Antonio era giovanissimo: i capelli rasati e il sorriso sprezzante di chi la sa più lunga di te anche a 7 anni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, chi è Antonio Vergara: da Frattamaggiore al gol contro il Chelsea in Champions

Approfondimenti su Antonio Vergara

Antonio Vergara segna il suo primo gol con il Napoli in Champions League, aprendo le marcature contro il Chelsea.

Il Napoli pareggia 1-1 contro il Chelsea nell’ultima partita della fase a gironi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Antonio Vergara

Argomenti discussi: Antonio Vergara, classe e personalità: chi è il talento del Napoli che ha segnato al Chelsea; Antonio Vergara, napoletano di 23 anni, è il simbolo del disastro del calcio italiano; Doveva tornare alla Juve: il rimpianto di Antonio Conte (e forse pure di De Laurentiis); Napoli-Chelsea, gol di Vergara: il primo con la maglia azzurra. Chi è e la carriera.

Benitez: «Chi vince il campionato? Spero il Napoli, ma l'Inter ha la rosa migliore»«Chi vince il campionato? Io spero sempre il Napoli, ma l'Inter ha la rosa più forte del campionato», parola di Rafa ... msn.com

Napoli, Conte: Chi ha avuto la brillante idea di farci giocare di nuovo sabato?Al termine della sfida contro il Chelsea, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando. tuttomercatoweb.com

#NapoliChelsea - Il grandissimo gol di Antonio #Vergara - facebook.com facebook

#NapoliChelsea 2-3 al fischio finale! Enzo Fernandez 19' Antonio Vergara 33' Rasmus Hojlund 43' Joao Pedro 61' Joao Pedro 82' #RTL1025InChampionsLeague #UCL #ChampionsLeague x.com