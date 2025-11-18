Leucemia mieloide acuta | disponibile in Italia un nuovo farmaco che riduce il rischio di mortalità del 22 per cento nei pazienti adulti con mutazione FLT3-ITD
Una patologia che in Italia presenta 3-4 casi ogni 100mila persone. Il nuovo quizartinib, da ottobre rimborsabile dal SSN, potrà essere utilizzato in combinazione con la chemioterapia standard e in monoterapia da mantenimento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
