AI aumenta l’uso quotidiano e cala lo scetticismo | gli italiani chiedono più regole e formazione

Quotidiano.net | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 27 novembre 2025 – Gli italiani utilizzano sempre di più l’intelligenza artificiale, la riconoscono con maggiore chiarezza nella propria quotidianità e desiderano un quadro regolatorio sempre più definito. È quanto emerge dalla nuova rilevazione Adnkronos sull’AI in Italia, condotta dal 6 ottobre al 16 novembre 2025 su circa 3.000 rispondenti. I risultati sono stati presentati oggi al Palazzo dell’Informazione durante la terza edizione di “Intelligenza Umana, Supporto Artificiale”, promosso da Adnkronos Q&A, che ha riunito Governo, Commissione Europea, big tech, imprese e mondo accademico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

