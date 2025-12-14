Aggiornamento GPS 2026 finalmente più tutele per i docenti ma mancano ancora chiarimenti sui titoli

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso un parere sullo schema di ordinanza ministeriale riguardante l'aggiornamento delle GPS e delle graduatorie di istituto, con nuove tutele per i docenti. Tuttavia, permangono ancora alcuni dubbi e mancano chiarimenti sui titoli necessari per l’accesso e l’aggiornamento delle graduatorie.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), nella seduta plenaria dell’11 dicembre 2025, ha espresso parere sullo schema di ordinanza ministeriale relativo all’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), delle graduatorie di istituto e alle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato per il personale docente ed educativo. L'articolo . Orizzontescuola.it GPS graduatorie 2026, Bozza ordinanza: quali novità sono previste. RISPOSTE AI QUESITI - Graduatorie GPS 2026/28: è l'anno dell'aggiornamento, con una nuova Ordinanza e - orizzontescuola.it

Aggiornamento GPS 2026/28: novità per la seconda fascia sostegno - Scopri tutte le novità dell'Aggiornamento GPS 2026/28: nuove regole e scadenze cruciali per la seconda fascia sostegno. informazionescuola.it

AGGIORNAMENTO LAVORI RETE IDRICA! I lavori per la riparazione della grande perdita idrica sono continuati anche oggi, come mostrato nel video. La perdita maggiore è stata finalmente sistemata! Purtroppo, nel tentativo di riaprire l'acqua, è stata risc - facebook.com facebook

Aggiornamento GPS 2026, in arrivo ordinanza: le novità su algoritmo, titoli e preferenze

Video Aggiornamento GPS 2026, in arrivo ordinanza: le novità su algoritmo, titoli e preferenze Video Aggiornamento GPS 2026, in arrivo ordinanza: le novità su algoritmo, titoli e preferenze