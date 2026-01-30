Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma: trama, cast e streaming del film. Questa sera, venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, film del 2006, diretto da Gore Verbinski e ispirato all’omonima attrazione dei Parchi Disney. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il giorno del loro matrimonio, Will Turner ed Elizabeth Swann vengono arrestati da Lord Cutler Beckett, governatore degli affari della Compagnia delle Indie Orientali, per aver aiutato il Capitano Jack Sparrow a fuggire. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma: tutto quello che c’è da sapere sul film

Approfondimenti su Pirati Caraibi Forziere

Questa sera in tv va in onda “Pirates dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma”.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma (2006) di Gore Verbinski

Ultime notizie su Pirati Caraibi Forziere

Argomenti discussi: Riflessione: Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna non aveva bisogno di sequel; La giostra, Spielberg e i trucchi dei combattimenti: le curiosità che (forse) non conosci de I Pirati dei Caraibi e la La maledizione della prima luna; La maledizione della prima luna; Il creatore di Fortnite contro Gore Verbinski: Gli artisti FX di Pirati dei Caraibi l'AI se la sognavano.

Pirati dei Caraibi 2 - La maledizione del forziere fantasma come finisce e dove è stato girato?Scopri come finisce e le location da sogno dove è stato girato Pirati dei Caraibi 2 - La maledizione del forziere fantasma. Tutti i dettagli sulla trama e il cast dell'iconico film con Johnny Depp. tag24.it

Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna? Come finisce e dove è stato girato l'iconico filmPirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna: trama, finale e curiosità sul primo film della saga con Johnny Depp, tra avventura fantasy e location caraibiche iconiche. tag24.it

Jack voleva te come capitano Dal film Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar #piratideicaraibi #jacksparrow #risate #divertente #cinema facebook