Stasera in tv venerdì 30 gennaio | Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma

Questa sera in tv va in onda “Pirates dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma”. Un film d’avventura che ha fatto sognare tanti spettatori, con Johnny Depp nel ruolo del capitano Jack Sparrow. La pellicola sarà trasmessa sui principali canali in prima serata, perfetta per chi cerca azione e divertimento.

Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma (Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest) è un film del 2006 diretto da Gore Verbinski. Scritto da Ted Elliott e Terry Rossio, la pellicola, secondo capitolo del franchise Pirati dei Caraibi, è il sequel de La maledizione della prima luna.

