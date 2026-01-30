pignorata la casa al gioielliere che ha sparato ai ladri

La casa del gioielliere Mario Roggero è stata pignorata. La decisione arriva dopo che i familiari dei rapinatori uccisi hanno chiesto un risarcimento di 3,3 milioni di euro. La vicenda ha fatto discutere molti, e ora si cerca di fare chiarezza sui passaggi legali e sulle responsabilità di questa vicenda.

Il commerciante li ha inseguiti e ha sparato contro di loro uccidendo due componenti della banda e ferendo il terzo. Roggero è stato condannato sia in primo sia in secondo grado (con pena ridotta) e si trova adesso a dover pagare il danno biologico ai parenti dei rapinatori. Il tribunale ha già concesso alle vittime una provvisionale esecutiva di 780mila euro, alla quale si devono aggiungere le parcelle degli avvocati. Loro però hanno chiesto in totale 3,3 milioni. Roggero ha già iniziato a pagare e adesso gli verranno tolte anche delle case. Tutto inizia il 28 aprile 2021 quando tre banditi fanno irruzione nel negozio di Roggero, nella frazione Gallo di Grinzane Cavour di Cuneo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

La famiglia dei rapinatori uccisi a La Morra ha presentato una richiesta di risarcimento di 3,3 milioni di euro contro Mario Roggero, il gioielliere che li aveva colpiti e uccisi durante la rapina nel suo negozio.

