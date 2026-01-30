Pierpaolo Pretelli | Stavo per svenire dalla paura chiedevo aiuto ma nessuno si fermava

Pierpaolo Pretelli ha raccontato di aver passato un momento di panico nelle ultime ore. L'ex gieffino ha spiegato di aver rischiato di svenire dalla paura e di aver chiesto aiuto, ma nessuno si è fermato. La sua esperienza ha fatto il giro dei social in poche ore.

Pierpaolo Pretelli, ex Gieffino e compagno di Giulia Salemi, ha raccontato sui social una vicenda di cui è stato protagonista nelle scorse ore. Camminava per le vie di Milano, quando ha assistito a una scena per la quale non poteva rimanere impassibile. Ma, sembrerebbe, sono rimasti impassibili tutti gli altri. “Stavo rientrando a casa a piedi e mentre passeggiavo vedo una signora che palesemente non stava bene, si accascia a terra aveva gli occhi sbarrati e non mi rispondeva. Urlo, chiedo aiuto, c’erano molti passanti, ma nessuno si ferma a darmi una mano per capire la signora cosa stesse avendo”, racconta Pretelli in un video affidato ai social spiegando che la sua preoccupazione è aumentata quando la signora ha iniziato a toccarsi il petto, tremare, ansimare e persino pregare.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Una scena di strada, come tante altre, si svolge sotto gli occhi di tutti.

Pierpaolo Pretelli si è trovato nel posto giusto al momento giusto.

